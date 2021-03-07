Türkiye'de hava yolu yolcu sayısı yüzde 56 azaldı

T24'e göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), şubat ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Salgının etkilerinin devam ettiği şubat ayında ülke genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 722 bin 311, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 668 bin 444 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla birlikte 5 milyon 392 bin 419 yolcu hava yolu ulaşımını kullandı. Geçen yıl aynı dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 12 milyon 269 bin kişiydi. Buna göre havalimanını kullanan yolcu sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 56 azaldı.

Havalimanı işletmelerinin geçen yıla ait kira bedelleri iptal edilmiş 2022 yılına kadar da yüzde 50 indirim yapılmıştı. İstanbul Havalimanı’nın da kira ödemesi iptal edildi buna karşılık ise garanti ödemesi de iptal edildi. İstanbul Havalimanı’nda şubat ayında iç hatlarda 459 bin 53, dış hatlarda 1 milyon 188 bin 703 olmak üzere toplamda 1 milyon 647 bin 756 yolcuya hizmet verildi.