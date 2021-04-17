Biden: Bence biz nükleer anlaşmadan hiç ayrılmamalıydık

AA'ya göre ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak 2021'de göreve başladıktan sonra ilk yüz yüze görüşmesini, Beyaz Saray'da Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile gerçekleştirdi.

Biden ve Suga Yoşihide, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından gazetecilerin karşısına çıktı.

İran politikası hakkında Biden, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum üreteceğini açıklamasını desteklemiyoruz ve bunun bir yararı yok. Bu, İran ile nükleer anlaşmaya ters." ifadesini kullandı.

İran ile nükleer anlaşma konusunda Viyana'da yapılan görüşmelere dolaylı olarak katıldıklarını ileri süren Biden, şunları kaydetti:

"İran'ın bizimle ve Avrupalı müttefiklerimizle dolaylı da olsa görüşme içinde olmayı kabul etmesinden dolayı memnunuz. İran ile nükleer anlaşmaya bizim de parçası olacağımız şekilde geri dönülmesine izin vermeliyiz. Bence biz bu anlaşmadan hiç ayrılmamalıydık."

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te beş Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ve Almanya (P5+1) ile İran arasında imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Anlaşması'ndan 2018'de çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.