Yeni süreçte IR4 ile IR6 santrifüj zinciri kullanılacak

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ülkenin son nükleer kararı hakkında açıklamada bulundu.

Garipabadi yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirme işleminde gelişmiş IR4 ile IR6 santrifüj zinciri kullanılacak.

Bu süreç daha yeni başladı ve önümüzdeki hafta yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum elde etmeyi bekliyoruz.

Bu adım radyofarmasötik ürünlerin kalitesini ve miktarını önemli ölçüde artıracaktır."

İran, nükleer anlaşmanın ele alınacağı Viyana toplantısı öncesi ülkenin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurdu.