İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaşıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 25 bin 78 yeni vaka tespit edildiğini belirtildi.

Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 65 bin 680'e, vaka sayısı da 2 milyon 168 bin 872'ye çıktı.

Açıklamada ayrıca, virüse yakalanan hastalardan 4 bin 601'inin durumunun ağır olduğu, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 749 bin 41'e ulaştığı kaydedildi.