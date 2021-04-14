İran'da 1 milyon 739 bin 2 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 304 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 25 bin 582 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 65 bin 359'a vaka sayısının da 2 milyon 143 bin 794'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 539'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 739 bin 2'ye ulaştığı bilgisini verdi.