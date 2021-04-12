İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 274 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 23 bin 311 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 64 bin 764'e vaka sayısının da 2 milyon 93 bin 452'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 440'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 720 bin 84'e ulaştığı bilgisini verdi.