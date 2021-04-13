İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 291 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 24 bin 760 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 65 bin 55'e vaka sayısının da 2 milyon 118 bin 212'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 481'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 729 bin 293'e ulaştığı bilgisini verdi.