Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İstersek yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme de yapabiliriz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Petrol Bakanlığı'nın ulusal projelerinin açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ruhani, bugün Viyana'da yapılması beklenen nükleer görüşmelerine ilişkin, "Diplomatik heyetimiz şu anda Viyana'da çalışıyor. Düşmanın kanun önünde ne zaman boyun eğeceği önemli değil, ancak ABD ve anlaşmada kalan diğer ülkeler için BMGK’nin 2231 sayılı kararı ve İran nükleer anlaşmasına geri dönmekten başka yol olmadığından eminiz. Onlar bunu yaparsa biz de doğrulama testi yaptıktan sonra hemen anlaşmadaki taahhütlerimize geri döneceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın attığı son nükleer adımına dair, "İran’ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamasından sonra ABD ve Avrupa’nın büyük endişe duyması ve bazılarının yüzde 60'ı yüzde 90 olarak yorumlaması doğru değildir." ifadelerini kullandı.

Batı ülkelerine seslenen Ruhani, şunları kaydetti:

"Daha önce de uranyum zenginleştirme işlemini yüzde 60’a çıkarabilirdik. Bugün istersek yüzde 90 oranında uranyum zenginleştirme yapabiliriz. Biz nükleer bomba peşinde değiliz, yeni nükleer bomba üreten sizsiniz. Suçlamalar size yöneliktir. İran hükümeti ve halkı hakkında konuşamazsınız.

Biden yönetimi Trump'ın azami baskısına bağlılığını gösterdi

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden ABD Başkanı Joe Biden'ın İran tutumunu eleştirdi.

Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki üç yıl içinde İran’ın diplomasiyi sürdürme yönündeki ciddiyeti test edildi. İran-anlaşmada kalarak- sınamadan başarıyla geçti.

Ancak Biden yönetimi, sadece Trump'ın azami baskısına bağlılığını gösterdi." ifadelerine yer verildi.

Yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakereyi durduracağız

Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İran’ın yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakerelerden yana olmadığını belirten Irakçi, “Bu meseleyi Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında açıkça dile getireceğiz. Müzakereler beklediğimiz yapıcı sonuuca doğru ilerlerse devam ederiz, aksi takdirde görüşmeleri durdururuz." dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün akşam nükleer müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Görüşmeler yıpratma konuşmaları haline gelmemeli. Görüşmeler uzatılmamalı. Bu ülkeye zarar verir." ifadelerini kullanmıştı.

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 321 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 25 bin 78 yeni vaka tespit edildiğini belirtildi.

Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı 65 bin 680'e, vaka sayısı da 2 milyon 168 bin 872'ye çıktı.

Açıklamada ayrıca, virüse yakalanan hastalardan 4 bin 601'inin durumunun ağır olduğu, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 749 bin 41'e ulaştığı kaydedildi.