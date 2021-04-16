Erdoğan telefonda İmran Han'la Afganistan'ı görüştü

Pakistanlı haber kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han bugün telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Afganistan’da barış süreci dahil olmak üzere bölgedeki önemli konular ele alındı.

Taraflar ayrıca ikili ilişkileri ekonomik-stratejik ortaklığa dönüştürmek amacıyla Pakistan ve Türkiye arasında süren üst düzey istişarelere devam etme konusunda anlaştı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletlerin (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan- 4 Mayıs'ta Afganistan ve Taliban temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği belirtilmişti.

Konferansa Türkiye'nin İstanbul'da ev sahipliği yapacağı bildirilen açıklamada, "Eşdüzenleyiciler, egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan'a destek olunması gerektiği görüşünü paylaşmaktadırlar." ifadesi yer almıştı.