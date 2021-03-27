Biden'dan Erdoğan'a davet mektubu

Türk medyasına göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan’da düzenlenecek olan İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da aralarında bulunduğu 40 devlet başkanını davet etti.

ABD Başkanı Biden'ın davet gönderdiği liderler arasında Rus mevkidaşı Putin ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping de var.

40 ülke devlet başkanının katılacağı İklim Zirvesi sanal ortamda yapılacak.

Söz konusu zirve kamuya açık şekilde canlı yayınlanacak.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektupta, Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi