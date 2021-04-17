Küba'da 62 yıl sonra Castro devri kapanıyor

Küba Devrim Lideri Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro, Komünist Partisi Genel Sekreterliği'nden ayrıldı.
89 yaşındaki Raul Castro, Fidel Castro'nun 2016 yılındaki ölümünün ardından liderliği devralmıştı.
Komünist Parti Genel Sekreterliği'nden ayrılan Raul Castro, siyasi hayattan çekildi.
Castro, "yeni kuşak" liderlere yol açmak için görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirmişti.
Castro, Komünist Partisi'nin 8. kongresinde görevi Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’e devretmesi öngörülüyor. Diaz-Canel'in, Komünist Partisi'nin üçüncü sekreteri olarak ve aynı şekilde devlet başkanlığı görevini sürdürmesi bekleniyor.
62 yıl sonra bir ilk
Castro'nun göreve bırakmasıyla 1959 Küba Devrimi'nden sonra, genel sekreterlik görevi ilk kez Castro ailesi dışından birine devredildi.
Fidel Castro'nun 2008'de istifa etmesinin ardından Devlet Başkanı olan Castro, 19 Nisan 2018'de görevi Diaz-Canel'e devretmişti.
Kaynak: TRT
yorumunuz