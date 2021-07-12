Küba'da hükümet karşıtı protesto

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'ya 33 kilometre mesafede yer alan San Antonio de los Banos kasabası ile ülkenin farklı bölgelerinde, sokaklara çıkan yüzlerce kişi hükümet karşıtı gösteri yaptı.

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atarak Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e tepki gösterdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde göstericiler tepkilerini, "Özgürlük, korkmuyoruz" şeklinde dile getirirken, bazı bölgelerde ise yağma olaylarının yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Devlet Başkanı Diaz-Canel, halkı devrimleri korumaya çağırdı

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Diaz Canel, halkı Küba devrimlerine sahip çıkmaya çağırarak, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel, ABD yönetimini pandemi döneminde Küba'da siyasi istikrarsızlık çıkarmakla, abluka uygulayarak ekonomiyi altüst etmekle suçladı.

Diaz Canel, son zamanlarda hızla artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede ilaç ve elektrik sıkıntısı yaşandığını kabul ederek, mevcut durumda evde kalmanın daha doğru olacağını belirtti.

Salgın sonrasında ekonomisi iyice kötüleşen Küba'da halk, ilaç kıtlığı ve temel ihtiyaç maddelerine ulaşmakta ciddi sıkıntı çekiyor.

Görgü tanıkları, ülkede Ağustos 1994'ten bu yana en büyük protesto gösterisinin yapıldığını ifade ediyor.

Kaynak: Sabah