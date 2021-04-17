Bugün Viyana'da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı yapılacak

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün öğleden sonra, çalışma gruplarının raporunu incelemek ve son durumu gözden geçirmek amacıyla Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısı yapılacak." dedi.

15 Nisan tarihinde düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı'nda yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular için oluşturulan iki uzmanlar grubunun teknik görüşmelerinin devamına karar verilmişti.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de nükleer anlaşmadan geri çekilmişti. 20 Ocak'ta görevi devralan Joe Biden yönetimi ise İran nükleer anlaşmasına geri döneceklerini ileri sürmüştü.