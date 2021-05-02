Irakçi Viyana görüşmelerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısının ardından yaptığı bir açıklamada, "Bu, görüşmelerin üçüncü turudur ve bugün özetlemek için tekrar duraklamaya karar verdik. İnceleme yapıldıktan sonra önümüzdeki Cuma günü görüşmelere tekrar başlayacağız" dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, "Nükleer mesele ve yaptırımlardaki farklılıklar daha net hale gelmiştir; Biz her iki konuda daha fazla araştırılması gereken teknik ayrıntılara sahibiz ve bazı durumlarda daha net hale gelen farklılıklar vardır. Bazı alanlarda metnin yazımına girdik ve bu da işin yavaş ilerlemesine neden oluyor çünkü metin üzerinde daha dikkatli bir şekilde çalışmak lazım" ifadelerinde bulundu.

Irakçi, görüşmelerin ilerlediğini belirterek, "Aynı zamanda bu süreçte ilerlemekteyiz. Ancak ne zaman bir anlaşmaya varacağımızı hala tahmin edemeyiz. Anlaşmanın şekli düzenin tutumuna dayanmaktadır va karşı tarafınd da kendi tutumları vardır. Dolayısıyla tarafların tutumlarını yakınlaştırmak kolay değildir" şeklinde konuştu.