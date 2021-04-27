Bugün Viyana'da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı yapılacak

İran ve 4+1 grubuna üye ülkeleri oluşturan Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı KOEP çerçevesinde kurdukları ortak komisyonun Viyana'daki görüşmelerinin 3. turu bugün başlıyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlık yaptığı toplantıya İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’den üst düzey diplomatlar katılacak.

Yerel saatle 10.00'da yapılacak toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi temsil edecek.

Avrupa Birliği (AB) dün yayınladığı bildiride P4+1 ülkeleri ile İran arasındaki yeni tur müzakerelerin yarın Viyana'nın ev sahipliğinde başlayacağını duyurmuştu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Price dün yaptığı açıklamada, "ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, yarın Viyana'ya dönecek." demişti.