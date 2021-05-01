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1 May 2021 13:52

Irakçi Rus diplomatla Viyana'da görüştü

Irakçi Rus diplomatla Viyana'da görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi bugün, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ile görüştü.

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısının yeni turu için Viyana’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi bugün, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ile görüştü.

Görüşmede, iki heyet ortak kararlar almak için yeniden koordinasyon sağlarken, iki ülkenin tutum yakınlığının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Mihail Ulyanov, nükleer anlaşmayı destekleyerek, İran’a uygulanan tüm yaptırımların ABD tarafından kaldırılması gerektiğini belirtti.

News Code 1894073
https://tr.mehrnews.com/news/1894073/

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