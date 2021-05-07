Irakçi: Viyana görüşmelerinde aceleci davranmayacağız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüşmenin ardından yaptığı bir açıklamada, “Viyana görüşmelerimizin 4’üncü turu. Önceki üç turda başlattığımız sürece devam edeceğiz. Gittiğimiz yol belirli bir yoldur” dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, “Bu yönde ciddi engeller olsa da gidecek çok uzun yolumuz var, bu yüzden onun için bir zamanlama mümkün değil” ifadesini kullandı.

Irakçi, “Gereksiz yere acele etmeyeceğiz ve müzakerelerin yıpratıcı olmasına izin vermeyeceğiz. İşimizi dikkatili bir şekilde yapıyoruz. Mevcut sorunlar bazen ciddidir ve müzakere yoluyla çözülebilir” ifadelerinde bulundu.

Önlerinde zor bir yolun olduğunu belirten Irakçi, görüşmelerin daha kısa bir sürede sona ermesini temenni etti.