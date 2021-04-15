Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleri sona erdi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu Toplantısı sona erdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlık yaptığı toplantıya İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’den üst düzey diplomatlar katıldı.

Bugünkü toplantıda teknik görüşmelerin devamına karar verildi. Buna göre yaptırımların kaldırılması ve nükleer konular için oluşturulan iki uzmanlar grubunun teknik görüşmeleri sürecek ve çalışmalarıyla ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonuna bilgi verilecek.

İran'ı temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Ortak Komisyonu Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunarak, İran’ın yıpratıcı ve çok uzun sürecek müzakerelerden yana olmadığını söyledi.

Irakçi, “Bu meseleyi Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısında açıkça dile getireceğiz. Müzakereler beklediğimiz yapıcı sonuuca doğru ilerlerse devam ederiz, aksi takdirde görüşmeleri durdururuz." dedi.