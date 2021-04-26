Mazenderan'da büyüleyici bir şelale: "Heft Abşar"

Şelaleler, doğa tutkunlarını her zaman büyüleyen Allah’ın yarattığı güzel eserlerinden biridir. İran’da da her biri kendine özgü özellikleri ve güzelliği olan sayısız şelale bulunmaktadır.

Ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletinde yer alan Savadkuh kentinde bulunan “Heft Abşar”, eyaletin gezilecek güzel yerlerinden biridir.

Farsça bir sözcük olan “Heft Abşar”, “Yedi Şelale” demektir. İsminden de anlaşıldığı gibi bu şelale küçük ve büyük yedi şelaleden oluşmaktadır.

40 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan “Heft Abşar” Babol kentinin yakınlarında ve Lefur ormanlarında yer alıyor.

Tüm mevsimlerde çok sayıda turisti kendine çekme kabiliyetine sahip olsa da ilkbahar mevsimi ve özellikle de Mayıs ayı “Heft Abşar”ı görmek için en iyi zamandır.

Bunun yanı sıra ağaçların sarı ve turunçu yapraklarla süslendiği sonbahar mevsimi de doğa gezginlerinin şelalede fotoğraf çekmesi için iyi bir fırsat.