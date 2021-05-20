İran'da 3 casusluk çetesi çökertildi

Batı Azerbaycan eyaleti İstihbarat Müdürlüğü yetkilisi, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Vatandaşların güvenliği, istihbarat ve güvenlik güçlerimizin kırmızı çizgisidir. Bu doğrultuda son 58 günde gece gündüz aralıksız yapılan takiplerin sonunda İran İslam Cumhuriyeti’ne darbe vurmak üzere yurda sızan üç casusluk çetesi tespit edilerek çökertildi. Yine tekfirci IŞİD terör örgütü ve selefi örgütlere bağlı olan ve İran’da terör saldırısı düzenlemek için yurdumuza sızan üç terör çetesi de güvenlik güçlerince tespit ederek çökertildi." ifadelerini kullandı.