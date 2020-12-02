İran'da eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

Devrim Muhafıları Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı'ndan yapılan yazılı açıklamada, eylem hazırlığında olan 3 teröristin ülkenin kuzeybatısında yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletinde icra edilen başarılı operasyonda İslam Devrimi karşıtı terör örgütü adına ülkede eylem yapacak olan 3 terörist yakalandı" belirtildi.

Yazılı açıklamada, operasyon sırasında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile haberleşme cihazın ele geçirildiği ifade edildi.

Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı, Ekim ayında da Kürdistan eyaletinin Kamyaran ve Merivan ilçesinde terör örgütlerine yönelik iki başarılı operasyon yapmıştı.