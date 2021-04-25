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25 Nis 2021 12:58

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı. Daha önce iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için istifa edeceğini sölemişti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa ettiğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçtiğimiz ay Ermenistan'ın Armavir bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, ülkede haziranda yapılacak erken parlamento seçimi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım" demişti.

Paşinyan, istifasından 20 Haziran'da yapılacak erken parlamento seçimine kadar geçici olarak Başbakanlık görevini yürüteceğini söylemişti.

Kaynak: NTV

News Code 1893940
https://tr.mehrnews.com/news/1893940/

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