Putin ile Macron telefonda görüştü

Açıklamada, “Fransız tarafının girişimi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi yapıldı. Ukrayna'daki iç çatışmaya özel ilgi gösterildi. Ukrayna'nın güneydoğusundaki gerilimin tırmanması ile ilgili endişeler dile getirildi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Vladimir Putin, Kiev'in temas hattındaki durumu kasıtlı olarak daha da kötüleştiren, Minsk anlaşmalarının hükümlerini hiçe sayan kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekti. Önceden varılan anlaşmaların Kiev yetkilileri tarafından titizlikle uygulanması, her şeyden önce de Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalog kurulması ve Donbass'ın özel statüsünün yasal olarak düzenlenmesi ihtiyacına vurgu yapıldı.”

Buna karşılık Emmanuel Macron’un Ukrayna Devlet Başkanı ile Paris'te yapılan son görüşmenin esasları ile ilgili bilgi aktardığı belirtilen açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Taraflar, Rusya ve Fransa’nın ‘Normandiya’ formatında yakın işbirliğini sürdürme meyillerini doğruladı.”

‘Karabağ etrafındaki durumun sakin olduğu kanaatine varıldı’

Dağlık Karabağ etrafındaki durumun da ele alındığı belirtilen açıklamada, liderlerin bölgedeki durumun sakin olduğunu kanaatine vardıkları belirtildi:

“Dağlık Karabağ etrafındaki durum değerlendirildi. Durumun sakin olduğu, Rusya ve Azerbaycan liderleri ile Ermenistan Başbakanı’nın 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli Dağlık Karabağ açıklamalarının uygulanmasına yönelik sistematik çalışmaların sürdüğü memnuniyetle ifade edildi.”

‘Macron’un ricası üzerine Putin, Prag ile ilişkileri yorumladı’

Açıklamaya göre Rusya lideri Putin, Fransız mevkidaşının ricası üzerine Prag ile ilişkiler üzerinde yaptığı yorumda Rusya’ya yöneltilen suçlamaların ve alınan önlemlerin absürt doğasına vurgu yaptı.

Açıklamada, “Emmanuel Macron'un ricası üzerine Vladimir Putin, Prag'ın Rusya'ya yönelik suçlamalarının ve alınan önlemleri absürt doğasına vurgu yaparak Rus-Çek ilişkilerinin mevcut durumunu yorumladı” ifadeleri yer aldı.

‘Macron ve Putin, koronavirüs ile mücadeleyi, Navalnıy ile ilgili durumu ele aldı’

“Rusya ve Fransa liderlerinin koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadele konusunda görüş alışverişinde bulundu" denilen açıklamada, Putin ve Macron’un görüşmede Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy ile ilgili durumu da görüştükleri kaydedildi: “Aleksey Navalnıy etrafındaki duruma da değinildi.”

Putin ve Macron’un uluslararası ve ikili gündemin güncel konuları üzerinde düzenli diyaloğu sürdürme konusunda anlaşmaya vardıkları da ifade edildi.

Kaynak: Sputnik