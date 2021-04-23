Ermenistan'da tansiyon yüksekliyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yine gerginlik yaşandı. Savcılık binası önünde tutuklu muhaliflere destek mitingi düzenlendi.

Mitingin ardından binaya girmek isteyen protestoculara polis müdahale etti.

Protestocularla polis arasında yer yer çatışmalar yaşanırken bazı protestocular gözaltına alındı.

Paşinyan istifa edecek

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ yenilgisinden sorumlu tutulmuş, Paşinyan'a istifa çağrıları yapılmıştı.

Paşinyan, haziran ayında yapılacak seçimin önünü açmak için bu ay içinde istifa edecek.

Kaynak: TRT Haber