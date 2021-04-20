Ermenistan'dan "Türkiye ile müzakere" açıklaması

Ermenihaber'de yer alan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı’nın Danışmanı Marta Ayvazyan, Ermenistan ile Türkiye arasında herhangi bir müzakere sürecinin mevcut olmadığını ve ileride de öngörülmediğini açıkladı.

19 Nisan’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Ayvazyan, “Bu soru, son dönemde sık sık soruluyor. Bir kez daha vurgulamalıyım ki, Ermenistan ile Türkiye arasında hiçbir müzakere yoktur ve beklenmiyor da” ifadelerine yer verdi.

Bakan Danışmanı, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasını Ermenistan Dışişleri Bakanlığı için bir öncelik olmaya devam ettiğini de vurguladı.