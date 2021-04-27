İslam Devrimi Lideri’nden Hamas ve Hizbullah’a teşekkür mesajı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Hamanei, bugün Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah’a hitaben iki mesaj yayınlandı.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu mesajlarda İsmail Heniyye ve Seyyid Hasan Nasrullah’a Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi’nin vefatı nedeniyle gönderdikleri başsağlığı mesajları nedeniyle teşekkürlerini bildirdi.

İslam Devrimi Lideri mesajlarında ayrıca selamlarını Hamas ve Hizbullah’ın mücahitlerine ileterek, İran’ın Filistin konusunda her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını vurguladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 18 Nisan'da yapılan açıklamada, Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, General Hicazi'nin vefatı nedeniyle İran milleti ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye başsağlığı dileğinde bulunmuşlardı.