Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Batılılar dış politikamızın kendi bayrakları altında olmasını istiyor

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, “Öğretmenler Günü" ve "İşçiler Günü" münasebetiyle canlı yayında İran milletine hitaben bir konuşma yaptı.

Ayetullah Hamanei'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Şehit Süleymani’yi ölümle tehdit etmişlerdi. O büyük şehit bunun cevabında arkadaşlarına beni dağlarda ve çöllerde aradığımla tehdit ediyorlar demişti.

- Yaptırımları etkisiz hale getirmenin en iyi ve en başarılı yolu, ulusal üretimi artırmak için gerçek bir çaba sarfetmektir.

- Seçimler kelimenin tam anlamıyla önemli bir fırsattır ve halkın moralını bozmamak lazım.

- Seçimler, boş konuşmalar ve aldatıcı vaatlerle gölgelenmemeli. Bu kampanyaya katılmak isteyenler gerçekten düşünerek halka bir program sunmalıdır.

- Son günlerde bazı ülke yetkililerinden şaşırtıcı sözler duyuldu. Düşman medyası bu sözleri yayınladı. Bu sözler düşmanların ve ABD’nin düşmanca sözlerinin tekrarıdır. ABD, Şehit Süleymani’nin, Kudü Gücü’nün ve İran’ın bölgedeki etkisinden rahatsızdı.

-Dış politika dünyanın hiçbir yerinde dışişleri dakanlığında değil, ülkenin üst kademelerinde belirlenir. Tabii ki dışişları bakanlığı da katılım sağlar. Ülkenin politikalarını kabul etmiyormuş gibi konuşup düşmanı mutlu etmemeliyiz.

Irakçi Viyana görüşmelerini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçi İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısının ardından yaptığı bir açıklamada, "Bu, görüşmelerin üçüncü turudur ve bugün özetlemek için tekrar duraklamaya karar verdik. İnceleme yapıldıktan sonra önümüzdeki Cuma günü görüşmelere tekrar başlayacağız" dedi.

Seyyid Abbas Irakçi, "Nükleer mesele ve yaptırımlardaki farklılıklar daha net hale gelmiştir; Biz her iki konuda daha fazla araştırılması gereken teknik ayrıntılara sahibiz ve bazı durumlarda daha net hale gelen farklılıklar vardır. Bazı alanlarda metnin yazımına girdik ve bu da işin yavaş ilerlemesine neden oluyor çünkü metin üzerinde daha dikkatli bir şekilde çalışmak lazım" ifadelerinde bulundu.

Irakçi, görüşmelerin ilerlediğini belirterek, "Aynı zamanda bu süreçte ilerlemekteyiz. Ancak ne zaman bir anlaşmaya varacağımızı hala tahmin edemeyiz. Anlaşmanın şekli düzenin tutumuna dayanmaktadır va karşı tarafınd da kendi tutumları vardır. Dolayısıyla tarafların tutumlarını yakınlaştırmak kolay değildir" şeklinde konuştu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 394 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 698 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 484'e vaka sayısı ise 2 milyon 534 bin 855'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 443'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 988 bin 165'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.