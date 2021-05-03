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3 May 2021 15:41

ABD'de göçmen faciası!

ABD'de göçmen faciası!

ABD'de göçmen krizi büyüyor. Meksika'dan ABD'ye göçmeye çalışan teknenin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Meksika'dan ABD'ye deniz yoluyla geçmeye çalışan göçmenlerin teknesi San Diego sahilinde alabora oldu.

San Diego Sahil Güvenlik yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, göçmen taşıyan teknenin alabora olduktan sonra parçalandığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

27 göçmen hastaneye kaldırıldı

Yetkililer, 27 kişinin de hastaneye kaldırıldığı olayda, teknenin kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

San Diego cankurtaran ekipleri de yaşam mücadesi veren göçmenler için başlatılan kurtarma operasyonuna helikopterlerle havadan destek verdi.

News Code 1894115
https://tr.mehrnews.com/news/1894115/

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