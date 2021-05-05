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5 May 2021 10:05

Nahçıvan'da Hz. Ali'nin (a.s) Şehadeti'ni Anma Töreni düzenlendi

Nahçıvan'da Hz. Ali'nin (a.s) Şehadeti'ni Anma Töreni düzenlendi

İran İslam Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu'nda Hz. Ali'nin (a.s) Şehadeti'ni Anma Töreni ve Kadir Gecesi merasimi düzenlendi.

İran İslam Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosluğu'nda Hz. Ali'nin (a.s) Şehadeti'ni Anma Töreni ve Kadir Gecesi merasimi düzenlendi.

Sağlık protokollerine uygun olarak düzenlenen törene Nahçıvan'da öğrenim gören çok sayıda İranlı öğrenci ve İran vatandaşları katıldı.

Törende İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Seyyid Ahmed Hüseyni, geçtiğimiz sene bölgede yaşananlar ve İran'ın durumu ile geleceği hakkında konuştu.

Başkonsolos Hüseyni, önümüzdeki ayda İran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine değinerek, Nahçıvan'da yaşayan İranlı vatandaşların seçimlere katılmasının önemini vurguladı.

Nahçıvan'da Hz. Ali'nin (a.s) Şehadeti'ni Anma Töreni düzenlendi

Hicri kameri takvimle 21 Ramazan 1442, Ehl-i beyt imamlarının ilki Hz. Ali'nin (a.s) şehadet yıldönümüdür.

News Code 1894133
https://tr.mehrnews.com/news/1894133/

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