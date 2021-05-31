İran ile güçlü ve dostane ilişkilerimiz var

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Doğu Azerbaycan Valisi Muhammed Rıza Purmuhammedi, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı Sebuhi Memmedov ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov İran ile Azerbaycan arasında Aras ve Mil-Muğan barajlarının ortak su kullanımında işbirliğinin 50. yıldönümü etkinliğine katıldı.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Aras Nehri, aslında çevresindeki bütün milletler için dostluk sınırıdır. Bu nehir, çevresinde yaşayan insanların dostluklarına hayat katmıştır, dolayısıyla buna minnettar olmalıyız.

Aras Barajı ise İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişmesinde ve güçlenmesinde parlak bir ortaklık örneği olmuştur."

Memmedov da burada yaptığı konuşmada, "İran-Nahçıvan ilişkileri başta enerji, ulaşım ve ticaret olmak üzere çeşitli alanlarda devamlı olarak gelişmektedir" dedi.

İki ülke arasındaki çıkarlar ve ilişkilere dayalı olarak 1992'den beri işbirliğinin gelişiminin devam ettiğini kaydeden Memmedov, "Bu doğrultuda iki ülkenin cumhurbaşkanları defalarca karşılıklı ziyaretler yapmıştır." ifadesini kullandı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Başbakanı ayrıca, "İran ile çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesinde güçlü, dostane ve kardeşçe ilişkilerimiz var." açıklamasında bulundu.

İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti, iki Müslüman ve komşu ülke olarak, dostluk sınırı olarak kabul edilen Aras Nehri ile ortak bir sınırı paylaşmaktadır.