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5 May 2021 12:15

Biden, BAE Veliaht Prensi ile telefonda İran'ı görüştü

Biden, BAE Veliaht Prensi ile telefonda İran'ı görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü.

Arap medyasına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ABD-BAE ilişkilerinin yanı sıra İran, Afganistan, Ortadoğu'da gerginliğin azaltılması ve barış gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden ve Veliaht Prens Al Nahyan, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki insani kriz de dahil olmak üzere çatışmalara karşı birlikte hareket etmeyi öncelik edinme konusunda mutabık kaldı." denildi.

News Code 1894139
https://tr.mehrnews.com/news/1894139/

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