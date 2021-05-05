Muhammed bin Zayed sürpriz Riyad ziyaretinde İran'ı görüşecek

Alman Basın Ajansı'na (DPA) konuşan Suudi Arabistanlı bir diplomat, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan bugün Riyad'a ziyarette bulunacak" dedi.

Adını açıklamak istemeyen Suudi Arabistanlı kaynak, "BAE Veliaht Prensi’nin başkent Riyad’da Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştireceği görüşmede, Fars Körfezi ve Ortadoğu'daki son gelişmeler özellikle Yemen, Suriye ve İran nükleer görüşmelerindeki son durum ele alınacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile telefonda görüşmüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ABD-BAE ilişkilerinin yanı sıra İran, Afganistan, Ortadoğu'da gerginliğin azaltılması ve barış gibi konuların ele alındığı belirtilmişti.