İran'da 2 milyon 57 bin 692 korona hastası sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 338 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 409 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 73 bin 906'ya vaka sayısı ise 2 milyon 610 bin 18'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 515'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 57 bin 692'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.