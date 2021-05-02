İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 394 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 18 bin 698 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 484'e vaka sayısı ise 2 milyon 534 bin 855'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 443'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 988 bin 165'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.