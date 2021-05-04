İran'da 2 milyon 22 bin 586 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 344 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 150 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 73 bin 219'a vaka sayısı ise 2 milyon 575 bin 737'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 477'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 22 bin 586'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.