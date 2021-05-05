İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 349 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 872 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 73 bin 568'e vaka sayısı ise 2 milyon 591 bin 609'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 499'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 39 bin 427'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.