İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 335 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 76 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 74 bin 241'e vaka sayısı ise 2 milyon 627 bin 94'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 534'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 74 bin 89'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.