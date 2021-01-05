Şuşa, Azerbaycan'ın 'kültür başkenti' oldu

Başlıca görevlerinin Ermenilerce yıkılan tarihi ve kültürel anıtların aslına uygun olarak yeninden yapılması olduğunu belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Şuşa'yı Azerbaycan kültürünün başkenti ilan ediyorum. Şuşa şehri bunu hak ediyor. Sadece Azerbaycan'ın değil, bölgenin kültür başkenti sayılabileceğini düşünüyorum. Şuşa'nın kültürel yaşamı zengin olmalıdır. Şuşa'nın restorasyonu için çalışmalar artık başladı. Benim talimatım üzerine oraya büyük bir heyet gönderildi. Şuşa, zaman kaybetmeden, aynı zamanda acele etmeden aslına uygun olarak restore edilmelidir."

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

2021: Nizami yılı

Aliyev ayrıca, Azerbaycanlı şair ve düşünür Nizami Gencevi'nin 880'inci doğum yılının kutlanacağını anımsatarak, 2021'i "Nizami yılı" ilan ettiğini duyurdu.

"Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, bir zamanlar Ermenistan'ın işgali altında bulunan topraklarda 60'tan fazla caminin yıkıldığını işaret ederek, "Hiçbir uluslararası kurum bu konuda Ermenistan'ı kınamıyor. Biz ise Ermeni kiliselerini koruyoruz. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yok ve Azerbaycan'da yaşayan Ermeniler bizim vatandaşlarımızdır." dedi.

Füzuli'ye havalimanı

Aliyev, "Füzuli iline de uluslararası havalimanı inşa edeceğiz. Bu yıl en azından iniş ve kalkış şeritleri hazır olacak. Orası Şuşa'ya da yakın." diye konuştu.

TRT Haber