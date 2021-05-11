  1. Azerbaycan
11 May 2021 11:49

Lavrov: Karabağ’daki sorunlar çözülebilir türden

Lavrov: Karabağ’daki sorunlar çözülebilir türden

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ bölgesinde tüm sorunların karmaşık olmasına rağmen çözülebilir türden olduğunu belirtti.

Sputnik'e göre, Lavrov, dün gittiği Bakü’de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bakan, “Barış gücü askerlerimizin rolüne verdiğiniz yüksek değerden dolayı minnettarız. Vurguladığınız gibi herkesin, askeri meselenin kapalı olduğu gerçeğinden yola çıkması için elimizden geleni yapacağız. Şu anda karadaki detaylarla ilgilenmek lazım. Orada sınırlandırma, sınır belirtme meselesi var. Her şey basit değil, ama kanaatimizce her şey çözülebilir türden. Askeri uzmanlar, diplomatların yardımıyla karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler üzerinde anlaşmaya varabilir” ifadesini kullandı.

News Code 1894270
https://tr.mehrnews.com/news/1894270/

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