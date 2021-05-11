Lavrov: Karabağ’daki sorunlar çözülebilir türden

Sputnik'e göre, Lavrov, dün gittiği Bakü’de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Bakan, “Barış gücü askerlerimizin rolüne verdiğiniz yüksek değerden dolayı minnettarız. Vurguladığınız gibi herkesin, askeri meselenin kapalı olduğu gerçeğinden yola çıkması için elimizden geleni yapacağız. Şu anda karadaki detaylarla ilgilenmek lazım. Orada sınırlandırma, sınır belirtme meselesi var. Her şey basit değil, ama kanaatimizce her şey çözülebilir türden. Askeri uzmanlar, diplomatların yardımıyla karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler üzerinde anlaşmaya varabilir” ifadesini kullandı.