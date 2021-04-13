Aliyev İskender M füzeleriyle ilgili konuştu

Bakü’de düzenlenen “Güney Kafkasya'ya yeni bakış: Münakaşadan sonra gelişim ve işbirliği” adlı konferansta konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ihracı yasak İskender M füzelerinin Şuşa’ya atılmasıyla ilgili önemli detaylar açıkladı. Konuyu Putin ile konuştuğunu, Rusya Savunma Bakanlığı’na mektup yolladıklarını söyledi.

Aliyev sözlerinin devamında" 4 Nisan’da Savunma Bakanlığımız, Rus Savunma Bakanlığı’na resmi mektup yazdı. Fotoğraf ve video kanıtları göndererek yanıt istedik. Bu füzelerin ne olduğunu sorduk. 9 gün geçti ama hala yanıt yok” diye konuştu.

Kaynak: Yeniçağ