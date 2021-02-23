İran ile Irak'ın ticari ilişkileri artacak

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Irak Ticaret Bakanı Ala Ahmed El-Ceburi ile ekonomi ve ticaret konuları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Irak Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği düzeyinin artırılması ve sınır kapılarında ticari malların geçişinin hızlandırılmasına vurgu yapıldı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, yakında İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rezm Hüseyni'nin başkanlığında bir heyetin Irak'a ziyarette bulunacağı bildirildi.