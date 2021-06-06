  1. Siyaset
6 Haz 2021 11:41

İran ve Irak milletleri iki bedende bir ruhtur

İran ve Irak milletleri iki bedende bir ruhtur

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, Tahran ve Bağdat ilişkilerine değinerek, “İran ve Irak derin ilişkilere sahiptir ve iki ülkenin milletleri iki bedende bir ruh gibidir” dedi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi, İmam Humeyni'nin (r.a) vefat yıldönümü münasebetiyle Haşdi Şabi tarafından Irak'ta düzenlenen bir merasimde yaptığı konuşmada, İran’ın dünyadaki mazlum Müslümanları savunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Tahran ve Bağdat ilişkilerine değinen Mescidi, “İran ve Irak derin ilişkilere sahiptir ve iki ülkenin milletleri iki bedende bir ruh gibidir” dedi.

İmam Humeyni'nin (r.a) Filistin halkının mücadelesini desteklemedeki rolüne dikkat çeken Mescidi, Filistin halkının Siyonist Rejime karşı direnişinin İmam’ın oluşturduğu devrimden ilham aldığını belirtti.

News Code 1894855
https://tr.mehrnews.com/news/1894855/

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