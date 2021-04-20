Bağdat'ın arabulucu rolü oynamasını olumlu karşılıyoruz

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'na (IRNA) verdiği demeçte Tahran-Bağdat ilişkilerini değerlendirerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi seviyede olduğunu, aynı zamanda kültürel ve ekonomik alanındaki işbirliğinin gelişmekte olduğunu söyledi.

Tahran’ın Bağdat’ın Arap dünyası ile ilişkilerini geliştirmesini desteklediğini belirten Mescidi, “İran, bölge devletleri arasındaki ilişkilerin artmasını memnuniyetle karşılıyor.” dedi.

Mescidi sözlerine şöyle devam etti:

“Irak’ın İran’ı sorun yaşadığı veya siyasi ilişkileri soğumuş olduğu ülkelere yaklaştırma yönündeki arabuluculuğunu olumlu karşılarız. Bu konu daha önce Iraklı yetkililere bildirilmiştir. Iraklılar yapıcı bir rol oynayabilirse seviniriz."

Mescidi, IRNA muhabirinin “Bölgedeki ülkeler Irak'ın bölgesel gerilimi azaltma çabalarını nasıl karşıladı?” sorusuna, “Dünya çapında ve bölgedeki durum diğer ülkelerin İran'a yaklaşması için bir ortam yarattı.” yanıtını verdi.

ABD’nin Irak’taki askeri varlığına ilişkin Mescidi, “Amerikan güçlerinin varlığı Irak'ın ve bölgenin çıkarlarının lehine değil. Irak ve bölge ülkelerinin silahlı kuvvetleri tek başına güvenliği sağlayabilir. Amerikan güçlerine ve üslerine gerek yok.” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Mescidi, Irak parlamentosunun ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararına değinerek, İran İslam Cumhuriyeti’nin bu parlamento kararının uygulanması gerektiğine inandığını kaydetti.

Mescidi ayrıca, “Irak Silahlı Kuvvetleri şu anda ülkenin güvenliğini koruma konusunda iyi kapasiteye sahiptir. Bu konuda her türlü yardımı sağlamaya hazırız.” açıklamasında bulundu.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis dosyasının iki ülke tarafından takip edilimekte olduğunu aktardı.