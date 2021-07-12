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12 Tem 2021 15:38

İran’ın Bağdat Büyükelçisi BM Irak Özel Temsilcisi ile görüştü

İran’ın Bağdat Büyükelçisi BM Irak Özel Temsilcisi ile görüştü

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile bir araya geldi.

İran’ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak'taki son siyasi ve güvenlik gelişmelerle yakında yapılacak Irak parlamento seçimleri ele alındı.

Mescidi görüşmede Tahran-Bağdat ilişkilerinin derinleşmesi gerektiğini vurgulayarak, “İran, Irak’ta güvenlik, istikrarı ve bu ülke halkının oylarını temsil eden parlamento seçimlerini destekleyecektir” dedi.

Mescidi ilaveten yeni İran hükümetinin Tahran-Bağdat ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirtti.

News Code 1895706
https://tr.mehrnews.com/news/1895706/

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