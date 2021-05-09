Kudüs'teki olaylarla ilgili Heniyye'den Ayetullah Hamanei'ye mektup

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Kudüs'te yaşanan son olaylarla ilgili İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye mektup gönderdi.

Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'ye selamlarını ileten Heniyye'nin kaleme aldığı mektupta, "Bildiğiniz üzere, işgalci Siyonistlerin Kudüs sakinlerine karşı Yahudileştirme planı, yerleşim birimini genişletme projesi, Filistinlileri zorla evlerinden çıkartma ve etnik temizlik gibi eylemleri ve Babul Amud ile Şeyh Cerrah'a yönelik saldırıları artmıştır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırılar, namaz kılan cemaate baskın ve cami kapılarını kapatma gibi eylemler devam ediyor.

Rejim liderleri tarafından yürütülen tüm bunlar yerleşim birimi projelerini meşrulaştırmak, Filistinlileri Kudüs'ten zorla göç ettirmek, evleri ile mülklerine el koymak ve kutsal Mescid-i Aksa'daki statükoyu değiştirmek içindir.

Tüm kırmızı çizgileri aşan bu cinayet İslam ümmetinin duygularını yaralamış, Kudüs kentinin İslami tarihi, varlığı, geleceği ve sakinlerinin meşru haklarını hedef almıştır. Ayrıca, doğrudan mübarek Mescid-i Aksa ve onu koryanları hedef alıyor.

Hamas olarak Ramazan ayında Siyonist düşmanın saldırıları ve cinayetleri ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki mevcut gerginliğin tehlikeli sonuçları konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamas lideri, Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası toplumdan Siyonist düşmanın işgal altındaki Kudüs kentinde Filistinlilerin toprakları ve kutsal mekanlarına özellikle Mescid-i Aksa'ya karşı acımasız cinayetlerini sürdürmesini önlemek ve saldırlara karşı sert bir duruş sergilemek için derhal harekete geçmesini istedi.

İsmail Heniyye, mektubunda şunları kaydetti:

"Siyonist işgalci güçlerin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki 28 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkarma çabası Şam Kapısı mahallesinde yaşayanlara saldırıları, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırgan ve kışkırtıcı eylemleri birer cinayettir ve bunun karşısında sessiz kalmamak gerekiyor. Bunun yanı sıra işgalci rejim liderlerinin özellikle işgalci yerleşimcilerin Ramazan ayının 28’inci gününde Yahudi çetelerin ve rejimin askeri güçlerinin koordinasyonunu ile Mescid-i Aksya ve Filistin halkına saldırı kararına tepki vermeden bunu göz ardı etmemek gerekiyor.

Dayanışma, işbirliği ve zafer ayı olan mübarek Ramazan ayında bu mesajı size iletiyoruz. Hepimiz İslam ümmetinin sağlam bir bina gibi aynı safta duracağına inanıyoruz. Bu her zaman Kudüs'te ve kutsal mekanlarda zaferin sebebi olmuştur. Dolayısıyla Müslümanların Kudüs’te Siyonist işgalçilerin cinayetlerine karşı mücadele, işgalci yerleşimcilerin saldırganlığını engelleme ve Kudüs sakinlerini destekleme konusunda harekete geçmesini temenni ediyoruz.

Filistin halkı 50 yılı aşkın süredir işgal altındaki Kudüs'te İslam ve Arap ümmeti adına Filistin'in topraklarını savunmak için direniş ve sabır yolunu seçmiştir ve zafere ulaşana, topraklarına dönene ve Kudüs’ün başkentliğinde bağımsız bir Filistin devleti kurana kadar bu yola devam edecektir."