Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten Biden'a: Sorumluluk ABD'ye ait İran'a değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabı üzerinden ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin 3. yıldönümü hakkında paylaşımda bulundu.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Viyana'da nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalışılırken, bu meselenin nasıl başladığını hatırlamamız gerekiyor.

Kötü şöhretli bir palyaço, üç yıl önce ABD'nin yükümlülükleri ile 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal etti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın kanunsuzluğu sürdürmeye veya kanunlara uymaya devam edip etmeyeceğine karar vermesi lazım. Sorumluluk ABD'ye ait İran'a değil."

İranlı yetkiliden UAEA ile sağlanan geçici uzlaşıya dair açıklama

Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya merkezli NHK televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Umarım nükleer müzakerelerde yeterli ilerlemenin kaydedilmesiyle birlikte Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) müfettişlerinin denetimleri için tanınan sürenin uzatılmasına gerek kalmaz.” dedi.

Abbas Irakçi, “Tahran, gerekirse uzatma konusunu zamanı geldiğinde ele alacaktır.” ifadesini kullandı.

İran'da 2 milyon 109 bin 702 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 386 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 14 bin 141 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 74 bin 910'a vaka sayısı ise 2 milyon 654 bin 811'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 538'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 109 bin 702'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.