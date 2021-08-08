Muhammed Muhbir cumhurbaşkanı birinci yardımcılığına atandı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yayınladığı hükümle Muhammed Muhbir'i cumhurbaşkanı birinci yardımcılığı görevine atadı.
Muhammed Muhbir, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin emriyle 2007 yılından bu yana İran İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulu'nun başkanlığını yapmıştır.
Barakat Vakfı, Ehsan Vakfı, Barakat bilgi tabanlı enistitüsünün yanı sıra tadbir ekonomik kalkınma grubunun kurulması ve ilk İran korona aşısının (COVIRAN Bereket) üretimi Muhammed Muhbir'nin İmam Humeyni Fermanı İcra Kurulununda yaptığı çalışmalardır.
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