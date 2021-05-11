Yeni İran Büyükelçisi Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre, yeni atanan İran’ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sobhani, dün Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Sobhani bu görüşmede, güven mektubunun bir örneğini Suriye Dışişleri Bakanı'na sundu.

Büyükelçi Sobhani, Suriye ile İran arasındaki stratejik ilişkilerin derinliğine vurgu yaparak, bu ilişkileri geliştirmek için Suriye tarafı ile çalışma arzusunu dile getirdi.

Sobhani, Suriye’nin teröre karşı savaşında kazandığı zaferden ve ülkesinin yeniden yapılanma ve istikrarın güçlendirilmesi adına yanında durduğuna değindi.

Bakan Mikdad ise Büyükelçi Sobhani’yi karşılayarak görevlerini yerine getirmede ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmede başarılar dileyerek, Suriye ile İran arasındaki ilişkilerin derin ve önemli ilişkiler olduğunu ve iki ülke halklarının özlemlerini karşıladığını vurguladı.

