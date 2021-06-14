İran'ın yeni Şam Büyükelçisi, Beşar Esad'a güven mektubunu sundu

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehdi Sobhani ve Filistin Devleti’nin Büyükelçisi Samir El Rifai dün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a güven mektubu sundu.
Beşar Esad, iki büyükelçiyi ayrı ayrı kabul ederek, görevlerinde başarılar diledi.
İki büyükelçi her zamanki törenlerle Halk Sarayı’nda karşılandı ve vedalaştılar.
Törene Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansour Azzam katıldı.
Mehdi Sobhani geçtiğimiz Mayıs ayında Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in önerisi ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatı üzerine İran'ın Şam Büyükelçiliği'ne atanmıştı.
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