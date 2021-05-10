Hamas'tan Mescid-i Aksa'daki son olaylarla ilgili açıklama

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (Hamas) Kudüs sözcüsü Muhammed Hammadee, işgal güçlerince şu an bu saatte Mescid-i Aksa ve Kıble Mescidi’ne dönük gerçekleştirilen baskın ve buralarda namaz kılan veya itikafa girenlere yönelik saldırılarını, Filistinlilere karşı yürütülen “dini bir savaş” olarak nitelendirirken, bölgede yaşanan gelişmelerin, işgalci İsrail’in vahşi ve nazi zihniyetini ortaya koyduğunu vurguladı.

Eli kanlı işgalci İsrail’in, Mescidi Aksa’ya baskın yapma ve dini ibadetlerini eda eden Filistinlilere saldırmanın bedelini ağır ödeyeceğinin altını çizen Hamaslı yönetici Hammade, tüm Filistinlileri, Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı Mescid-i Aksa’yı müdafaa etme ve işgalcilere karşı direniş göstermeye davet etti.

Açıklamasında Hammade, işgal altındaki 48 Toprakları, Batı Şeria ve Kudüs’ten gelip Mescidi Aksa’da nöbet tutan tüm Filistinlileri selamladığını söyledi.

Bulundukları her yerde fitne ve bozgunculuk çıkaran faşist Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasını önlemek için nöbet tutan Filistinli murabıtlar yine hedef alındı.

Bugün (10 Mayıs Pazartesi) sabah erken saatlerde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen işgal güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Duruma tepki gösteren Filistinli murabıtlar ile eli kanlı terörist İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Ayrıca Filistin Kızılay’ı tarafından biraz önce yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan murabıtlara yönelik baskın ve saldırılarında yüzlerce Filistinli yaralandı. Açıklamada, Kızılay ekiplerinin, şu ana kadar 175’ten fazla yaralıyı bölgedeki hastanelere naklettiği ifade edildi

Keza dünyanın dört bir tarafından, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da Filistin halkına sert müdahalesine tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi